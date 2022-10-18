ملف عـــــــدالة
قصص لمآس بالشمال
عاشق يدهس حبيبته بسيارة لنقل العمال بطنجة وولهانة تطعن أستاذا بتطوان لعدم وفائه بوعوده تشهد الجهة الشمالية من المملكة، بين الفينة والأخرى، جرائم مأساوية يتقمص دور البطولة فيها عشاق وصلت بهم الغيرة وحب التملك إلى مرض يصعب العلاج منه، واختاروا حلا لمشاكلهم العاطفية بجرائم تصل خطورتها فيأكمل القراءة »
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