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قصص‭ ‬لمآس‭ ‬بالشمال

منذ دقيقتين
الغيرة‭ ‬وحب‭ ‬التلمك‭ ‬تحول‭ ‬إلى‭ ‬مرض‭ ‬يصعب‭ ‬علاجه‭   (‬أرشيف‭) ‬
عاشق‭ ‬يدهس‭ ‬حبيبته‭ ‬بسيارة‭ ‬لنقل‭ ‬العمال‭ ‬بطنجة‭ ‬وولهانة‭ ‬تطعن‭ ‬أستاذا‭ ‬بتطوان‭ ‬لعدم‭ ‬وفائه‭ ‬بوعوده تشهد‭ ‬الجهة‭ ‬الشمالية‭ ‬من‭ ‬المملكة،‭ ‬بين‭ ‬الفينة‭ ‬والأخرى،‭ ‬جرائم‭ ‬مأساوية‭ ‬يتقمص‭ ‬دور‭ ‬البطولة‭ ‬فيها‭ ‬عشاق‭ ‬وصلت‭ ‬بهم‭ ‬الغيرة‭ ‬وحب‭ ‬التملك‭ ‬إلى‭ ‬مرض‭ ‬يصعب‭ ‬العلاج‭ ‬منه،‭ ‬واختاروا‭ ‬حلا‭ ‬لمشاكلهم‭ ‬العاطفية‭ ‬بجرائم‭ ‬تصل‭ ‬خطورتها‭ ‬في‭أكمل القراءة »

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منذ دقيقتين


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