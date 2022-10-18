أســــــرة
خطوات لتخفيف الألم
يشيع ظهور القدم المسطحة لدى الرضع والأطفال الصغار، لأن قوس القدم يكون غير مكتمل في تلك المرحلة. ويكتمل قوس القدم لدى معظم الأشخاص خلال مرحلة الطفولة، ولكن البعض لا يكتمل لديهم هذا القوس أبدا. وقد يواجه الأشخاص الذين لا يكتمل لديهم قوس القدم مشاكل صحية، يمكن أنأكمل القراءة »
هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا