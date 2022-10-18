fbpx
أســــــرة

خطوات لتخفيف الألم

منذ دقيقتين
يشيع ظهور القدم المسطحة لدى الرضع والأطفال الصغار، لأن قوس القدم يكون غير مكتمل في تلك المرحلة. ويكتمل قوس القدم لدى معظم الأشخاص خلال مرحلة الطفولة، ولكن البعض لا يكتمل لديهم هذا القوس أبدا. وقد يواجه الأشخاص الذين لا يكتمل لديهم قوس القدم مشاكل صحية، يمكن أنأكمل القراءة »

هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا

تسجيل دخول المشتركين
   
نسيت كلمة المرور؟ اضغط هنا لاستعادتها
اشتراك جديد؟ اضغط هنا للاشتراك
منذ دقيقتين


زر الذهاب إلى الأعلى