fbpx
أسواق

أخبار

منذ دقيقتين
اقتصاد توقع‭ ‬صندوق‭ ‬النقد‭ ‬الدولي،‭ ‬أن‭ ‬يحقق‭ ‬اقتصاد‭ ‬المغرب‭ ‬نموا‭ ‬بنسبة‭ ‬0‭.‬8‭ ‬في‭ ‬المائة‭ ‬هذه‭ ‬السنة،‭ ‬و3‭.‬1‭ ‬في‭ ‬المائة‭ ‬في‭ ‬2023‭. ‬وأشارت‭ ‬المؤسسة،‭ ‬في‭ ‬تقريرها‭ ‬الصادر‭ ‬على‭ ‬هامش‭ ‬انعقاد‭ ‬الاجتماعات‭ ‬السنوية‭ ‬للبنك‭ ‬الدولي‭ ‬وصندوق‭ ‬النقد‭ ‬الدولي‭ ‬في‭ ‬واشنطن،‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬الناتج‭ ‬المحلي‭ ‬الإجمالي‭ ‬للمملكة‭ ‬يرتقب‭ ‬أن‭ ‬يرتفع‭أكمل القراءة »

هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا

تسجيل دخول المشتركين
   
نسيت كلمة المرور؟ اضغط هنا لاستعادتها
اشتراك جديد؟ اضغط هنا للاشتراك
منذ دقيقتين


زر الذهاب إلى الأعلى