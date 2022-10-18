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اقتصاد توقع صندوق النقد الدولي، أن يحقق اقتصاد المغرب نموا بنسبة 0.8 في المائة هذه السنة، و3.1 في المائة في 2023. وأشارت المؤسسة، في تقريرها الصادر على هامش انعقاد الاجتماعات السنوية للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي في واشنطن، إلى أن الناتج المحلي الإجمالي للمملكة يرتقب أن يرتفعأكمل القراءة »
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