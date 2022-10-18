الرياضة
رقم قياسي جديد للوداد
اكتسح بطل نيجيريا ووصل لمجموعات العصبة لثامن موسم تواليا عبر الوداد الرياضي بسهولة إلى دور المجموعات لعصبة الأبطال، للموسم الثامن على التوالي، بعد فوزه العريض على ريفرز النيجيري، في إياب الدور المؤدي للمجموعات، بنتيجة عريضة بلغت ستة أهداف لصفر، أول أمس (الأحد)، بالبيضاء. وبدأت مباراة الوداد وريفرزأكمل القراءة »
هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا