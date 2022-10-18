الصباح الفني
قالوا
الأعرج كتب الروائي الجزائري واسيني الأعرج تدوينة جاء فيها “مشكلتي ليست مع الأديان، ولكن مع بشر يلبسون هذه الأديان كما يشتهونها ويفرضون علينا الشكل الذي ارتضوه لنا”. الشوبي كتب الممثل محمد الشوبي تدوينة جاء فيها “عندما نكبر.. لن نفكر كما كنا صغارا، لذلك يقع بيننا الخلاف معأكمل القراءة »
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