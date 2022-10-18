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الصباح الفني

قالوا

منذ 5 دقائق
محمد الشوبي (أرشيف)
الأعرج كتب‭ ‬الروائي‭ ‬الجزائري‭ ‬واسيني‭ ‬الأعرج‭ ‬تدوينة‭ ‬جاء‭ ‬فيها‭ “‬مشكلتي‭ ‬ليست‭ ‬مع‭ ‬الأديان،‭ ‬ولكن‭ ‬مع‭ ‬بشر‭ ‬يلبسون‭ ‬هذه‭ ‬الأديان‭ ‬كما‭ ‬يشتهونها‭ ‬ويفرضون‭ ‬علينا‭ ‬الشكل‭ ‬الذي‭ ‬ارتضوه‭ ‬لنا‭”.‬ الشوبي كتب‭ ‬الممثل‭ ‬محمد‭ ‬الشوبي‭ ‬تدوينة‭ ‬جاء‭ ‬فيها‭ “‬عندما‭ ‬نكبر‭.. ‬لن‭ ‬نفكر‭ ‬كما‭ ‬كنا‭ ‬صغارا،‭ ‬لذلك‭ ‬يقع‭ ‬بيننا‭ ‬الخلاف‭ ‬مع‭أكمل القراءة »

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منذ 5 دقائق


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