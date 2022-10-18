fbpx
مجتمع

‭”‬سيمبلون‭ ‬المغرب‭” ‬تدرب‭ ‬الشباب‭ ‬على‭ ‬الرقمنة

منذ 37 ثانية
الفوج‭ ‬الأول‭ ‬الذي‭ ‬أنهى‭ ‬التكوين‭         (‬خاص‭)‬
فنان‭: ‬نسبة‭ ‬إدماج‭ ‬المدربين‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬فريق‭ ‬تكوين‭ ‬المؤسسة‭ ‬في‭ ‬سوق‭ ‬الشغل‭ ‬بلغت‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬90‭ %‬ أحد‭ ‬المكونين‭         (‬خاص‭)‬ أنهى‭ ‬الفوج‭ ‬الأول‭ ‬من‭ ‬الشباب‭ ‬الباحث‭ ‬عن‭ ‬الشغل‭ ‬دورته‭ ‬التكوينية‭ ‬المجانية‭ ‬ب‭ “‬تيكنوبارك‭” ‬أكادير،‭ ‬التي‭ ‬نفذتها‭ ‬مؤسسة‭ ‬سيمبلون‭ ‬المغرب‭ (‬fondation Simplon‭) ‬من‭ ‬خلال‭أكمل القراءة »

هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا

تسجيل دخول المشتركين
   
نسيت كلمة المرور؟ اضغط هنا لاستعادتها
اشتراك جديد؟ اضغط هنا للاشتراك
منذ 37 ثانية


زر الذهاب إلى الأعلى