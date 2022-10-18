مجتمع
”سيمبلون المغرب” تدرب الشباب على الرقمنة
فنان: نسبة إدماج المدربين من قبل فريق تكوين المؤسسة في سوق الشغل بلغت أكثر من 90 % أحد المكونين (خاص) أنهى الفوج الأول من الشباب الباحث عن الشغل دورته التكوينية المجانية ب “تيكنوبارك” أكادير، التي نفذتها مؤسسة سيمبلون المغرب (fondation Simplon) من خلالأكمل القراءة »
هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا