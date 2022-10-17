حوادث
مغربية تقطع خصيتي باكستاني في دبي
علمت “الصباح” أن مغربية تعمل بأحد محلات “الماساج» بدبي، قتلت، قبل أيام زبونا، بعد أن قطعت خصيتيه بواسطة مقص، انتقاما منه على رفضه أداء “ما بذمته” من تعويض لها، بعد أن مارست معه الجنس أثناء حصة التدليك. ووقعت جريمة القتل بحي “أبو هيل” الشهير بدبي، حيث تنتشرأكمل القراءة »
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