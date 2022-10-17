حوادث
حجوزات وهمية للسطو على الملايير
شكايات لم يبت فيها ورئاسة النيابة العامة تدخل على الخط فجرت شكاية جديدة أحيلت على رئاسة النيابة العامة، أخيرا، مسألة التلاعب بالحجوزات الوهمية للسطو على ملايين، في قضية تشكل موضوع شكايات منذ فبراير الماضي، أمام محكمة الاستئناف بالبيضاء، والتي لم تنته فيها الأبحاث، رغم التذكير المستمر منأكمل القراءة »
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