الأولى
التعلق بالملك
للملك محمد السادس مكانة خاصة لدى المغاربة، هي أبعد من علاقة حاكم بشعب، بل تمتد إلى ما هو أسمى وأرقى في معاني الحب الإنساني ومعاجم التعلق والتبادل والاحترام. ومن شاهد، الجمعة الماضي، الهالة الكبيرة من الالتفاف حول الملك قبل مراسم افتتاحه للدورة التشريعية الجديدة وبعدها، لا يمكنأكمل القراءة »
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