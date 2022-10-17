الصباح السياسي
الملك في قلب انشغالات المغاربة
حدد خارطة طريق للحكومة لمواجهة تحديات ندرة الماء وسبل إنعاش الاستثمار المنتج أكد خطاب الملك في افتتاح البرلمان، انخراط المؤسسة الملكية في دينامية اقتراحية تحمل أجوبة للأسئلة الكبرى التي باتت تشغل المغاربة. وشكل موضوع الماء وتشجيع الاستثمار، قضيتين ذاتي أولوية في المرحلة الحالية، داعيا البرلمانيين والحكومة إلىأكمل القراءة »
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