الأولى
خروقات في مناصب بالجمارك
تسجيل سبب احتقانا بمديرية الشرق بعد ملف اختفاء محجوزات بالناظور لم تكد تطوى قضية اختفاء محجوزات ثلاث سنوات من مخازن جمارك الناظور، حتى تفجرت فضيحة جديدة بالمديرية الجهوية للشرق، إثر إجراءات قضائية بنيت على تسجيل مكالمة بين المسؤول الأول بالجهة وآمر بالصرف مساعد، تضمنت اتهامات لمسؤولين مركزيينأكمل القراءة »
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