أســــــرة
تجنب الضغط والإمساك
الدكتور بلمو قال إن الأطعمة الحارة والقهوة تحفز المرض قال الدكتور محمد بلمو، طبيب عام، إن سبب البواسير هو الضغط الذي يطبق على الأوردة الموجودة في المخرج، التي تحتفظ بالدم ولا تعيد إرساله بشكل مثالي، ما يؤدي إلى انتفاخها وحدوث البواسير، مبرزا أنه في فترة الإصابة يجبأكمل القراءة »
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