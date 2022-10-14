حوادث
السجن لهاتك عرض قاصر
قضت غرفة الجنايات الابتدائية التابعة لمحكمة الاستئناف بالجديدة، أخيرا، بإدانة متهم والحكم عليه بسنتين حبسا موقوف التنفيذ، بعد مؤاخذته من أجل جناية هتك عرض قاصر دون عنف، نتج عنه افتضاض متبوع بحمل. وتوصلت الضابطة القضائية بإرسالية من الوكيل العام للملك، يلتمس فيها إجراء بحث بالاستماع إلى كلأكمل القراءة »
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