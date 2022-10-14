مجتمع
ميزانية ضخمة تثير صراعا بالمكتبة الوطنية
لا تزال صفقة ضخمة تروم إدارة المكتبة الوطنية بالرباط تمريرها، تثير الكثير من التساؤلات من قبل المهتمين وأيضا موظفي المكتبة، خاصة أنها تتعلق بإعادة تهيئتها ، رغم أنها توجد في حالة جيدة، ناهيك عن عدد من الخروقات المسطرية والتدبيرية، ما أثار الشكوك حول هذه الصفقة التي تقدرأكمل القراءة »
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