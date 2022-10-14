حوادث
سلطات سيدي قاسم تهدم منزل عائلة احميد
حارس مرمى المنتخب سابقا قال إنه لم يتلق إنذارا بالقرار ويملك الوثائق التي تؤكد ملكيته تعرض منزل صلاح الدين احميد، الحارس السابق للمنتخب الوطني، وعائلته بملعب العقيد العلام بسيدي قاسم، إلى الهدم من قبل السلطات المحلية، دون سابق إنذار، أو وجود حكم قضائي في الموضوع. وكشف احميدأكمل القراءة »
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