حوادث
ملف حسنية بنسليمان… التفاصيل الكاملة
تقرير مالي تضمن ديونا تبرأ منها أصحابها مباشرة بعد الشكاية كشفت معطيات حصرية، حصلت عليها «الصباح»، عن تفاصيل ملف ما أصبح يعرف بقضية حسنية بنسليمان لكرة القدم، والتي يتابع فيها 14 شخصا، خمسة منهم أودعوا السجن المحلي، أول أمس (الأربعاء)، أحدهم نجل رئيس الجماعة، بأمر من النيابةأكمل القراءة »
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