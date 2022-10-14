أســــــرة
البواسيـر… ألـم وإحـراج
تقنيات جديدة للعلاج تساعد على التخلص منها تعد البواسير من الأمراض التي تسبب ألما كثيرا وأيضا إحراجا للمصابين بها، خاصة عند الشعور بحكة وتهيج في منطقة الشرج وصعوبة في التبرز نتيجة بعض الممارسات الخاطئة. ويتم حاليا اعتماد أحدث التقنيات في علاج البواسير من أجل التخلص من الألم المزمنأكمل القراءة »
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