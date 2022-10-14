حوادث
وليمة جماعية تنتهي بفاجعة
اهتز إقليم اشتوكة أيت باها ضواحي أكادير، الاثنين الماضي، على وقع تسمم جماعي لعدد من سكان جماعة آيت وادريم، انتهى بمأساة ارتفاع عدد المصابين ووفاة قاصر بعد أن لفظ أنفاسه الأخيرة، أول أمس (الأربعاء). وحسب مصادر “الصباح”، فإن المعلومات الأولية للبحث، كشفت أن الواقعة الخطيرة حدثت إثرأكمل القراءة »
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