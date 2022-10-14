أســــــرة
نــصــيـــحــة: أهمية التغذية
يؤكد الأطباء على أهمية التغذية المتوازنة، من أجل التخلص من مشكل البواسير والوقاية منها. وينصح بالإكثار من الأطعمة الغنية بالألياف، لأنها تساعد على تليين البراز وتسهيل حركة الأمعاء. ويجب أن يتضمن النظام الغذائي لمرضى البواسير الأطعمة المفيدة والمساعدة في العلاج، مثل الفواكه الناضجة مثل التوت، والتين، والبرقوق، والشوفانأكمل القراءة »
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