أســــــرة
رقــــــــم: 7 خطوات مهمة
تعتبر الوقاية ضرورة لتفادي المشاكل الناتجة عن البواسير، والتي في إطارها توجد سبع خطوات مهمة ينبغي القيام بها. وتعتبر أولى الخطوات الإكثار من شرب الماء، لأنه يساعد في تليين البراز وتفادي مشكل الإمساك. أما ثاني خطوة تتجلى في ممارسة الرياضة بشكل مستمر، إذ من فوائدها تنشيط القناةأكمل القراءة »
هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا