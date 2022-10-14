حوادث
الجنس يدفع امرأة للتهديد بالانتحار
أنهت مصالح الأمن بفاس، الثلاثاء الماضي، الحالة النفسية العصيبة التي عاشتها امرأة بسبب تهديدات توصلت بها من عشيقها، بلغت حد الابتزاز بنشر صور وأشرطة حميمية تجمعهما على مواقع التواصل الاجتماعي، بإحالة المتهم على وكيل الملك لدى ابتدائية المدينة وحجز الهاتف والشرائح المتضمنة لصور الضحية. وانطلقت الواقعة، السبتأكمل القراءة »
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