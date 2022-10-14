ملف الصباح
شهادات
ارتباط وثيق بالمصالح أكيد هم أشخاص يعيشون معنا بجسدهم لكن تفكيرهم منصب في الضفة الأخرى، فرغم أنهم يستفيدون من خيرات بلادنا إلا أنهم ناكرون للمعروف لأنهم يخدمون مصالح أمهم فرنسا التي سهلت لهم عددا من الصعوبات وفتحت لهم أبوابا موصدة، قبل أن يقرروا مجازاتها بخدمتها. أعتقد أنأكمل القراءة »
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