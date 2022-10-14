حوادث
الحبس لجمركيين بالشرق
أدان قسم جرائم الأموال الابتدائية باستئنافية فاس، جمركيا بالجهة الشرقية، معتقلا بسجن بوركايز، بـ18 شهرا حبسا نافذا لأجل جنحة “إخفاء شيء متحصل عليه من جريمة” بعد إعادة تكييف متابعته طبقا للفصل 751 من القانون الجنائي. وبرأته من تهمتي “المشاركة في الاتجار الدولي في المخدرات وفي الارتشاء”. وقضتأكمل القراءة »
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