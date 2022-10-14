خاص
عبيـر: هذه حكايتي مع الضابط المنتحر
تعرفت عليه في “فيسبوك” وكثيرا ما هددني بالقتل بواسطة رسائل نصية اختارت عبير، خطيبة الضابط الذي أنهى حياته بطلقة نارية من مسدسه الوظيفي ليلة المولد النبوي، بعدما فشل في تصفية والدة خطيبته وأختها لما سدد لهما أعيرة نارية لم تصبهما في مقتل، (اختارت) “الصباح” لتكون البوابة الإعلاميةأكمل القراءة »
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