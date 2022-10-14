مجتمع
“إحاشة ” للخنزير البري بخنيفرة
نظمت جمعية «نادي الصيد الصقر»، في الآونة الأخيرة، بمنطقة باسو، التابعة لجماعة سبت آيت رحو بإقليم خنيفرة، عملية ‘’إحاشة’’ وقنص الخنزير البري، بتنسيق مع المندوبية السامية للمياه والغابات ومحاربة التصحر بخنيفرة والسلطات المحلية. وتهدف هذه العملية، التي تندرج في إطار تفعيل إستراتيجية المندوبية السامية المتعلقة بتدبير مستدامأكمل القراءة »
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