مجتمع
السفريات تلتهم ملايير جهة الرباط
خصص مجلس جهة الرباط سلا والقنيطرة، مليارا و500 مليون سنتيم، لأداء مصاريف تنقل الرئيس ومستشاري الجهة داخل وخارج المغرب، تنضاف إليها ملايير أخرى لشراء وكراء سيارات واستهلاك المحروقات، وتناول وجبات الغذاء والإيواء الفندقي، وتنظيم معارض. وحسب تقرير لجنة مالية جهة الرباط سلا القنيطرة، حدد المجلس في دورةأكمل القراءة »
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