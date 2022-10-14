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حوادث

التحرش بتلميذة قاصر يطيح بجانح

منذ 12 دقيقة
TO GO WITH AFP STORY BY SARAH MOULAI Women walk on a street in Algiers on March 16, 2015. Harassment in public places in Algeria is now punished by two to six months of prison since a law criminalising violence against women was voted on earlier this month. AFP PHOTO / FAROUK BATICHE (Photo credit should read FAROUK BATICHE/AFP via Getty Images)
ضبط متلبسا بملاحقتها بعد مغادرتها باب المدرسة وأبحاث لكشف خلفيات الواقعة وعدد ضحاياه وضعت المصالح الأمنية بالعرائش، الثلاثاء الماضي، حدا لممارسات إجرامية لجانح ثلاثيني يتحرش بتلميذات المدارس، إذ كان يتربص بهن، مستغلا صغر سنهن للشروع في التغرير بهن، لاستدراجهن في انتظار إيجاد فرصة لاستغلالهن جنسيا. وحسب مصادرأكمل القراءة »

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منذ 12 دقيقة


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