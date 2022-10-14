حوادث
التحرش بتلميذة قاصر يطيح بجانح
ضبط متلبسا بملاحقتها بعد مغادرتها باب المدرسة وأبحاث لكشف خلفيات الواقعة وعدد ضحاياه وضعت المصالح الأمنية بالعرائش، الثلاثاء الماضي، حدا لممارسات إجرامية لجانح ثلاثيني يتحرش بتلميذات المدارس، إذ كان يتربص بهن، مستغلا صغر سنهن للشروع في التغرير بهن، لاستدراجهن في انتظار إيجاد فرصة لاستغلالهن جنسيا. وحسب مصادرأكمل القراءة »
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