حوادث
احتراق حافلتين يثير ذعرا بطنجة
لحظات مرعبة عاشها الركاب وكادت أن تتحول لمأساة خلف احتراق حافلتين تابعتين للشركة المفوض لها تدبير قطاع النقل الحضري بطنجة، التهمتهما النيران بمنطقتين مختلفتين وسط المدينة في أقل من أسبوع، حالة من الرعب والهلع في صفوف مستعملي النقل العمومي، الذين وجهوا انتقادات لاذعة للشركة المعنية، واصفين أسطولهاأكمل القراءة »
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