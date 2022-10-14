حوادث
التحقيق في تزوير وثيقة بالناظور
أفادت مصادر مطلعة، أن الضابطة القضائية التابعة للأمن الإقليمي بالناظور، دخلت على خط قضية تزوير شهادة إدارية، وتوقيع وخاتم رئيس المجلس الجماعي للناظور، إذ فتحت تحقيقا في هذا الملف، بأمر من النيابة العامة المختصة التي طالبت بالبحث والتحقيق مع جميع الأطراف المعنية والمشتبه في مساهمتها في عمليةأكمل القراءة »
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