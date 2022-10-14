حوادث
إدانة مروجي “القرقوبي” بأزمور
قضت الغرفة الجنحية التلبسية بابتدائية الجديدة، الثلاثاء الماضي، بمؤاخذة ثلاثة مروجين للأقراص المهلوسة بأزمور، وحكمت على كل واحد منهم بثلاث سنوات حبسا نافذا. وجاء إيقافهم من قبل عناصر الشرطة القضائية المحلية بمفوضية أزمور، في إطار الحملات الاعتيادية، إذ تم اقتحام أحد المنازل بالمدينة العتيقة التي كان يلجهاأكمل القراءة »
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