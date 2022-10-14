حوادث
السجن لمتهم بالسرقة وإضرام النار
أخذت غرفة الجنايات الابتدائية التابعة لمحكمة الاستئناف بالجديدة، أخيرا، متهما وحكمت عليه ب5 سنوات سجنا نافذا بعد متابعته من قبل الوكيل العام للملك ومؤاخذته، من أجل جناية السرقة الموصوفة وإضرام النار وهتك عرض قاصر ومسك والاتجار في المخدرات. وأوقفت عناصر أمنية المتهم بإحدى المقاهي وهو متحوز علىأكمل القراءة »
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