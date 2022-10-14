حوادث
اقتحام مخبأ للكوكايين في مليلية
وجه الحرس المدني الإسباني بمليلية، أخيرا ضربة قوية لشبكات الاتجار غير المشروع في المخدرات القوية (كوكايين) بعد اكتشافه أكبر مخبأ لهذا المخدر في تاريخ المدينة. وقالت القيادة العليا للحرس المدني، إن عملية “سارمينتو ” مكنت الأمن من اعتقال والتحقيق مع أعضاء الشبكة السبعة، والمتهمين بارتكاب جرائم تزعمأكمل القراءة »
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