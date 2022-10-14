حوادث
الحبس لمغتصب شابات بالزمامرة
عمد إلى توثيق ممارساته بالفيديو لتهديد الضحايا بعدم الكشف عن ممارساته أصدرت غرفة الجنايات الابتدائية باستئنافية الجديدة، أخيرا، حكما في حق تاجر خضروات يتحدر من الزمامرة، بأربع سنوات سجنا نافذا بعد متابعته في حالة اعتقال من قبل قاضي التحقيق بجنايات هتك عرض قاصر باستعمال العنف نتج عنهأكمل القراءة »
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