ربورتاج
“مداغ”… ملاذ عشاق الحكمة
آلاف المريدين يحجون إلى الزاوية البودشيشية لإحياء الذكرى ولقاء الشيخ المربي تقع زاوية الطريقة القادرية البودشيشية، فوق تل بقرية “مداغ”، التي تبعد حوالي 12 كيلومترا عن بركان، تحيط بها سهول منبسطة مخضرة، بها مزروعات وأشجار مثمرة، جعلت من الزاوية قلعة محصنة للتصوف والمتصوفين، وبيتا للشيخ ومريديه، وملاذاأكمل القراءة »
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