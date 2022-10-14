الأولى
تحت الدف
بعد الوصاية البعدية، انتقلت الإدارة الترابية إلى ما يسمى “التوجيهات البعدية”، وهي طريقة “مبتكرة” للتواصل بين وزارة الداخلية والجماعات الترابية المنتخبة. فبعد أن انتهى أغلب الجماعات الترابية من مسطرة إعداد ودراسة مشاريع الميزانيات السنوية، والمصادقة عليها في دورات أكتوبر (المخصصة لهذا الغرض)، توصل الولاة والعمال والرؤساء المنتخبون،أكمل القراءة »
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