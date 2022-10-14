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“مال النووي غادي يخلعنا؟”
المغرب يدخل سباق إنتاج أقوى طاقة في العالم ويسرع تعاونه مع روسيا ويفزع “الجيران” كان الله في عون الجيران الذين يتداولون، قبل يومين، قصاصات الأنباء الروسية الرسمية، وهي تتحدث، عن توقيع الرباط وموسكو اتفاقية لإنشاء محطة للطاقة النووية في المغرب، في إطار التعاون المشترك بين البلدين فيأكمل القراءة »
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