الصباح الثـــــــقافـي
الترجمات تشعلها بين حزل والزاهي
سجال حاد بين الكاتبين يفتح ملفات شخصية ومعرفية اندلعت مواجهة فيسبوكية بين الكاتبين والمترجمين عبد الرحيم حزل وفريد الزاهي، بلغت حدا أقصى من التلاسن وتبادل تهم ذات طابع شخصي حول قضايا أكاديمية محض. كانت البداية مع المترجم عبد الرحيم حزل الذي اعتاد عبر صفحته الخاصة تشريح مجموعةأكمل القراءة »
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