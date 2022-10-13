أســــــرة
5 نصائح لتقدير الذات
يقدم الاختصاصيون بعض النصائح التي تساعد على تعزيز تقدير الذات وزيادة الثقة بالنفس. ومن بين النصائح، تجنب جلد الذات، إذ يعتبر الاختصاصيون أن واحدة من الخطوات الرئيسية للشعور بأنك لست أقل شأنا من الآخرين وبأنك أكثر ثقة بنفسك، هي لطفك مع نفسك وتجنب جلد الذات، فالجميع يرتكبونأكمل القراءة »
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