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وطنية

ضباط‭ ‬جزائريون‭ ‬في‭ ‬شبكة‭ ‬‭”‬بوليساريو‭” ‬للتهريب

منذ 44 ثانية
قادت‭ ‬أدلة‭ ‬جديدة‭ ‬إلى‭ ‬كشف‭ ‬العلاقة‭ ‬التي‭ ‬تجمع‭ ‬نظام‭ ‬العسكر‭ ‬الجزائري‭ ‬وعصابة‭ ‬قيادة‭ ‬جبهة‭ “‬بوليساريو‭”‬،‭ ‬وتعاونهما‭ ‬الكبير‭ ‬في‭ ‬التهريب‭ ‬والتزوير‭ ‬وسرقة‭ ‬المساعدات،‭ ‬وتورط‭ ‬ضباط‭ ‬عسكريين‭ ‬في‭ ‬تسهيل‭ ‬مأمورية‭ ‬شبكات،‭ ‬مقابل‭ ‬عمولات‭ ‬تقدر‭ ‬بالملايين‭. ‬ وذكر‭ ‬منتدى‭ “‬فورساتين‭” ‬‭(‬داعمو‭ ‬الحكم‭ ‬الذاتي‭ ‬بالصحراء‭ ‬المغربية‭)‬،‭ ‬أن‭ ‬هناك‭ ‬تنسيقا‭ ‬أمنيا‭ ‬بين‭أكمل القراءة »

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منذ 44 ثانية


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