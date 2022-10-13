وطنية
ضباط جزائريون في شبكة ”بوليساريو” للتهريب
قادت أدلة جديدة إلى كشف العلاقة التي تجمع نظام العسكر الجزائري وعصابة قيادة جبهة “بوليساريو”، وتعاونهما الكبير في التهريب والتزوير وسرقة المساعدات، وتورط ضباط عسكريين في تسهيل مأمورية شبكات، مقابل عمولات تقدر بالملايين. وذكر منتدى “فورساتين” (داعمو الحكم الذاتي بالصحراء المغربية)، أن هناك تنسيقا أمنيا بينأكمل القراءة »
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