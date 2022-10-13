أســــــرة
محنشة مالحة
المقادير 700 غرام من الدقيق 300 غرام من الفينو ملعقة صغيرة من الملح ملعقة صغيرة من السكر القليل من خميرة الخبز ماء بارد لجمع العجين الحشوة البصل توابل: ملح وفلفل أسود وكركم وزنجبيل وتوابل الدجاج وثوم وصلصة حارة كمية من البقدونس الشعرية الصينية الزبدة المذابة للتوريق طريقةأكمل القراءة »
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