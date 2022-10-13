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بلمو: سنلجأ إلى المحكمة الإدارية
قال إن عدم الحصول على وصل الإيداع لتنظيم المهرجان “تمييز ظالم” خرج محمد بلمو، رئيس جمعية إقلاع للتنمية المتكاملة عن صمته مؤكدا أنه سيتم اللجوء إلى المحكمة الإدارية للبت في امتناع السلطات عن تسليم وصل الإيداع النهائي رغم تقديم الملف القانوني. وقال بلمو “مرت إلى غاية الآنأكمل القراءة »
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