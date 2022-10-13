الرياضة
4 ذهبيات للتايكووندو بالبطولة العربية
فاز المنتخب الوطني للتايكووندو بأربع ميداليات ذهبية، وواحدة برونزية، في البطولة العربية التي تنظمها حاليا العاصمة اللبنانية بيروت. ونالت الميداليات الذهبية، هاجر الشريف في وزن أكثر من 73 كيلوغراما، وسكينة الصاحب في وزن أقل من 49 كيلوغراما، وفيصل السعيدي في وزن أقل من 68 كيلوغراما، وسفيان العصبيأكمل القراءة »
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