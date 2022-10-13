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الرياضة

الإصابة تبعد الصيباري ستة أسابيع

منذ 21 دقيقة
«جينك» يرفض تسريح الخنوس لمنتخب الشباب واللاعب ينتظر دعوة الركراكي كشفت الفحوصات التي خضع لها إسماعيل الصيباري، لاعب أندهوفن الهولندي، غيابه عن الملاعب ستة أسابيع، بعد الإصابة التي تعرض لها في مباراة فريقه أمام هيرنفين الأحد الماضي، لحساب الجولة التاسعة من الدوري الهولندي الممتاز. وعلمت “الصباح”، أنأكمل القراءة »

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منذ 21 دقيقة


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