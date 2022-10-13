الرياضة
الإصابة تبعد الصيباري ستة أسابيع
«جينك» يرفض تسريح الخنوس لمنتخب الشباب واللاعب ينتظر دعوة الركراكي كشفت الفحوصات التي خضع لها إسماعيل الصيباري، لاعب أندهوفن الهولندي، غيابه عن الملاعب ستة أسابيع، بعد الإصابة التي تعرض لها في مباراة فريقه أمام هيرنفين الأحد الماضي، لحساب الجولة التاسعة من الدوري الهولندي الممتاز. وعلمت “الصباح”، أنأكمل القراءة »
هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا