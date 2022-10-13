الرياضة
فريق داري يقيل مدربه
أعلن بريست الفرنسي لكرة القدم، الذي يلعب له الدولي المغربي أشرف داري، إقالة مدربه الفرنسي ميشال دير زاكاريان، أول أمس (الثلاثاء)، بسبب توالي النتائج السلبية. ولم يفز بريست سوى في مباراة واحدة، في أولى عشر مباريات في البطولة هذا الموسم، بالإضافة إلى هزائم ثقيلة، منها أمام مونبولييأكمل القراءة »
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