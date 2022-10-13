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الصباح الفني

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منذ 54 ثانية
فنجان‭ ‬قهوة‭ ‬يقود‭ ‬إلى‭ ‬كنز قاد‭ ‬فنجان‭ ‬قهوة،‭ ‬زوجين‭ ‬في‭ ‬بريطانيا‭ ‬للعثور‭ ‬على‭ ‬كنز‭ ‬بطريقة‭ ‬غير‭ ‬متوقعة،‭ ‬بعدما‭ ‬وجدا‭ ‬264‭ ‬قطعة‭ ‬نقدية‭ ‬ذهبية،‭ ‬كانت‭ ‬مخبأة‭ ‬تحت‭ ‬أرضية‭ ‬المطبخ‭. ‬ويعود‭ ‬الفضل‭ ‬في‭ ‬عثور‭ ‬الزوجين‭ ‬على‭ ‬القطع‭ ‬النقدية‭ ‬الذهبية‭ ‬التي‭ ‬تقدر‭ ‬قيمتها‭ ‬بـ754‭ ‬ألف‭ ‬إسترليني‭ (‬836‭ ‬ألف‭ ‬دولار‭)‬،‭ ‬إلى‭أكمل القراءة »

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منذ 54 ثانية


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