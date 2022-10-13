الصباح الفني
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فنجان قهوة يقود إلى كنز قاد فنجان قهوة، زوجين في بريطانيا للعثور على كنز بطريقة غير متوقعة، بعدما وجدا 264 قطعة نقدية ذهبية، كانت مخبأة تحت أرضية المطبخ. ويعود الفضل في عثور الزوجين على القطع النقدية الذهبية التي تقدر قيمتها بـ754 ألف إسترليني (836 ألف دولار)، إلىأكمل القراءة »
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