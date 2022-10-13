أســــــرة
نصائح
< بديهة لتربية طفل ذكي ولديه سرعة بديهة يجب أن يهتم الآباء في المقام الأول بتطوير وبناء مهاراته، لأنه في الغالب لا يولد طفل غبي، ولكن في المقابل قد يتراجع معدل الذكاء لديه بعد فترة من العمر، نتيجة مجموعة مختلفة من الأسباب. وينصح المختصون في التربية بضرورةأكمل القراءة »
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