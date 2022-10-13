وطنية
نساء “الوردة” يفتحن ورش مدونة الأسرة
طالبت منظمة النساء الاتحاديات بضرورة إعمال المساواة الكاملة في الحقوق والواجبات، خصوصا في ما يتعلق بالسياسات والإنفاق العمومي، والمناصب في المؤسسات الدستورية والوطنية والتمثيلية، بما ينسجم مع التقدم الذي تحققه النساء على مستوى التعليم والتكوين والخبرات، وملاءمة القانون الوطني مع مضمون وروح الاتفاقيات والمواثيق الدولية، خصوصا علىأكمل القراءة »
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