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وطنية

نساء‭ “‬الوردة‭” ‬يفتحن‭ ‬ورش‭ ‬مدونة‭  ‬الأسرة

منذ دقيقة واحدة
طالبت‭ ‬منظمة‭ ‬النساء‭ ‬الاتحاديات‭ ‬بضرورة‭ ‬إعمال‭ ‬المساواة‭ ‬الكاملة‭ ‬في‭ ‬الحقوق‭ ‬والواجبات،‭ ‬خصوصا‭ ‬في‭ ‬ما‭ ‬يتعلق‭ ‬بالسياسات‭ ‬والإنفاق‭ ‬العمومي،‭ ‬والمناصب‭ ‬في‭ ‬المؤسسات‭ ‬الدستورية‭ ‬والوطنية‭ ‬والتمثيلية،‭ ‬بما‭ ‬ينسجم‭ ‬مع‭ ‬التقدم‭ ‬الذي‭ ‬تحققه‭ ‬النساء‭ ‬على‭ ‬مستوى‭ ‬التعليم‭ ‬والتكوين‭ ‬والخبرات،‭ ‬وملاءمة‭ ‬القانون‭ ‬الوطني‭ ‬مع‭ ‬مضمون‭ ‬وروح‭ ‬الاتفاقيات‭ ‬والمواثيق‭ ‬الدولية،‭ ‬خصوصا‭ ‬على‭أكمل القراءة »

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