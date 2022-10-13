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الرياضة

عقوبة قاسية تنتظر لوزا

منذ 10 دقائق
اللاعب المغربي بصق على لاعب في الدوري الإنجليزي ذكرت وسائل إعلام إنجليزية، أن عقوبة قاسية تنتظر الدولي المغربي عمران لوزا، لاعب واتفورد الإنجليزي، بسبب بصقه على رايان مانينغ، لاعب سوانزي سيتي، خلال المباراة التي جمعتهما الأسبوع الماضي، لحساب دوري الدرجة الثانية الإنجليزي. وتقدم لاعب سوانزي بشكاية إلىأكمل القراءة »

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منذ 10 دقائق


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