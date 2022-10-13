الرياضة
سامباولي يبدد مخاوف الركراكي
المدرب الجديد لإشبيلية اعتمد على الحارس بونو أساسيا أمام دورتموند بدد خورخي سامباولي، مدرب إشبيلية الإسباني، مخاوف وليد الركراكي، الناخب الوطني، عندما أشرك الحارس ياسين بونو أساسيا أمام دورتموند الألماني، أول أمس (الثلاثاء) في عصبة الأبطال الأوربية (1-1). واحتفظ سامباولي ببونو احتياطيا أمام أتليتيك بلباو، السبت الماضي،أكمل القراءة »
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