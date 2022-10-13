الصباح الفني
مراكش السينمائي يكشف حكامه
القائمة تضم أسماء من عشر دول من أربع قارات كشفت إدارة المهرجان الدولي للفيلم بمراكش، أول أمس (الثلاثاء)، عن لائحة أعضاء لجنة تحكيم دورته التاسعة عشرة التي ستنعقد خلال الفترة من 11 إلى 19 نونبر المقبل. وتضم لائحة لجنة التحكيم التي يترأسها المخرج الإيطالي باولو سورينتينو، كلاأكمل القراءة »
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