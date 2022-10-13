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الصباح الفني

مراكش‭ ‬السينمائي‭ ‬يكشف‭ ‬حكامه

منذ دقيقة واحدة
ملصق‭ ‬التظاهرة‭                             (‬خاص‭)‬
القائمة‭ ‬تضم‭ ‬أسماء‭ ‬من‭ ‬عشر‭ ‬دول‭ ‬من‭ ‬أربع‭ ‬قارات كشفت‭ ‬إدارة‭ ‬المهرجان‭ ‬الدولي‭ ‬للفيلم‭ ‬بمراكش،‭ ‬أول‭ ‬أمس‭ (‬الثلاثاء‭)‬،‭ ‬عن‭ ‬لائحة‭ ‬أعضاء‭ ‬لجنة‭ ‬تحكيم‭ ‬دورته‭ ‬التاسعة‭ ‬عشرة‭ ‬التي‭ ‬ستنعقد‭ ‬خلال‭ ‬الفترة‭ ‬من‭ ‬11‭ ‬إلى‭ ‬19‭ ‬نونبر‭ ‬المقبل‭.‬ وتضم‭ ‬لائحة‭ ‬لجنة‭ ‬التحكيم‭ ‬التي‭ ‬يترأسها‭ ‬المخرج‭ ‬الإيطالي‭ ‬باولو‭ ‬سورينتينو،‭ ‬كلا‭أكمل القراءة »

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منذ دقيقة واحدة


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